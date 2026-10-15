Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Heritage Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.07 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 622.278 Heritage Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’726.82 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 14.10.2026 auf 26.88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67.27 Prozent angezogen.
Heritage Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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