NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Heritage Financial Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial am 05.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.92 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 4.55 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Heritage Financial umfasst 31.78 Mio. USD. Damit wurde die Heritage Financial-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3.11 Prozent aufgebessert.

Heritage Financial-Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging das Heritage Financial-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 23.51 USD aus dem Handel. Das Heritage Financial-Papier verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3.76 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 4.11 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Heritage Financial-Kurs via NASDAQ 5.92 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 36.53 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Heritage Financial

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.95 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.06 Prozent steigen.

Heritage Financial-Grunddaten

Heritage Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 800.251 Mio. USD. Dividenden-Aktie Heritage Financial weist aktuell ein KGV von 19.77 auf. 2024 setzte Heritage Financial 317.190 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.26 USD.

Redaktion finanzen.ch