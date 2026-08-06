Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2021 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Anteile betrug an diesem Tag 77.03 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129.820 Henry Schein-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’630.53 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 05.08.2026 auf 89.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.31 Prozent vermehrt.
Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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