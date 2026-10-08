NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 08.10.2016 wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.44 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.621 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’186.57 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 07.10.2026 auf 83.66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31.87 Prozent.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch