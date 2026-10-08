Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 08.10.2016 wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.44 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.621 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’186.57 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 07.10.2026 auf 83.66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31.87 Prozent.
Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.