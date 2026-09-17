Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Henry Schein eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Henry Schein-Anteile an diesem Tag bei 67.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 148.434 Henry Schein-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’879.62 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 16.09.2026 auf 86.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.80 Prozent vermehrt.
Alle Henry Schein-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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