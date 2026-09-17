NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr eingebracht

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Henry Schein-Anteile an diesem Tag bei 67.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 148.434 Henry Schein-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’879.62 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 16.09.2026 auf 86.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.80 Prozent vermehrt.

Alle Henry Schein-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch