NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64.89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.541 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139.84 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 12.08.2026 auf 90.74 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 39.84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Henry Schein eine Börsenbewertung in Höhe von 9.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch