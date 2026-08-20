Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug an diesem Tag 68.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.569 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 89.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’300.84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.08 Prozent vermehrt.
Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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