Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Heartland Express-Investition?
|
20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Heartland Express-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Heartland Express-Papiers betrug an diesem Tag 16.96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 5.896 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 74.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.67 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25.32 Prozent.
Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 985.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.
Analysen zu Heartland Express Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.