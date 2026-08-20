NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Heartland Express-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Heartland Express-Papiers betrug an diesem Tag 16.96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 5.896 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 74.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.67 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25.32 Prozent.

Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 985.40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch