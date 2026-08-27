NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heartland Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.08.2016 wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heartland Express-Papier letztlich bei 19.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52.083 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heartland Express-Anteile wären am 26.08.2026 649.48 USD wert, da der Schlussstand 12.47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.05 Prozent verringert.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 950.42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch