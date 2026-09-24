NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 24.09.2016 wurde die Heartland Express-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Heartland Express-Aktie letztlich bei 18.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 535.045 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (11.68 USD), wäre das Investment nun 6’249.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.51 Prozent verringert.

Der Marktwert von Heartland Express betrug jüngst 914.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch