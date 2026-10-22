NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Heartland Express-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heartland Express-Anteile 18.15 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 5.510 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 10.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.47 Prozent vermindert.

Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 791.24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch