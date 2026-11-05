NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Heartland Express-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Heartland Express-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 809.061 Heartland Express-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 10.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’673.14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.27 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 812.09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch