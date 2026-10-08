NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heartland Express-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.47 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69.109 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 779.54 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 22.05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 875.63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch