NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126.103 Heartland Express-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 12.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’582.60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.26 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 990.06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch