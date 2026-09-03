NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heartland Express-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8.43 USD. Bei einem Heartland Express-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’186.240 Heartland Express-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’353.50 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 02.09.2026 auf 12.10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.53 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 922.46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch