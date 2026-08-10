HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein HealthStream-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in HealthStream-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30.16 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 331.565 Anteilen. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 07.08.2026 9’522.55 USD wert, da der Schlussstand 28.72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.77 Prozent.
Zuletzt verbuchte HealthStream einen Börsenwert von 839.26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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