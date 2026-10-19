NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 19.10.2025 wurden HealthStream-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26.54 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.768 HealthStream-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (33.13 USD), wäre das Investment nun 124.83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.83 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete HealthStream eine Marktkapitalisierung von 1.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch