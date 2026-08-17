HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Investoren gebracht.
Das HealthStream-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.09 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hat, hat nun 4.151 Anteile im Depot. Die gehaltenen HealthStream-Aktien wären am 14.08.2026 120.13 USD wert, da der Schlussstand 28.94 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.13 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte HealthStream einen Börsenwert von 846.72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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