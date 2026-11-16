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|Profitabler HealthStream-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HealthStream-Aktien verdienen können.
HealthStream-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 24.47 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.866 HealthStream-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 27.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’143.03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.30 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von HealthStream belief sich zuletzt auf 855.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
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