HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in HealthStream eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HealthStream-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die HealthStream-Anteile bei 21.72 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.604 Anteilen. Die gehaltenen HealthStream-Anteile wären am 25.09.2026 133.98 USD wert, da der Schlussstand 29.10 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 133.98 USD entspricht einer Performance von +33.98 Prozent.
Zuletzt verbuchte HealthStream einen Börsenwert von 889.01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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