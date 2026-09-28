NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HealthStream-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die HealthStream-Anteile bei 21.72 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.604 Anteilen. Die gehaltenen HealthStream-Anteile wären am 25.09.2026 133.98 USD wert, da der Schlussstand 29.10 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 133.98 USD entspricht einer Performance von +33.98 Prozent.

Zuletzt verbuchte HealthStream einen Börsenwert von 889.01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch