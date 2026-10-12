NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das HealthStream-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die HealthStream-Aktie bei 26.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 372.162 HealthStream-Aktien im Depot. Die gehaltenen HealthStream-Aktien wären am 09.10.2026 12’329.74 USD wert, da der Schlussstand 33.13 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.30 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 1.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch