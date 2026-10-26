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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Harmonic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Harmonic-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 95.694 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 961.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10.05 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 961.72 USD entspricht einer negativen Performance von 3.83 Prozent.
Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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