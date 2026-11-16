NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 16.11.2016 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.90 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Harmonic-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204.082 Harmonic-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’110.20 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 13.11.2026 auf 10.34 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 111.02 Prozent erhöht.

Am Markt war Harmonic jüngst 1.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch