NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Harmonic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9.935 Harmonic-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 109.39 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 25.09.2026 auf 11.01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.39 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch