Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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25.05.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Harmonic-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Harmonic-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Harmonic-Aktie an diesem Tag 6.73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.859 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (15.20 USD), wäre das Investment nun 225.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 125.85 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Harmonic zuletzt 1.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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