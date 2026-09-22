Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Hancock-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Hancock-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62.53 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 159.923 Hancock-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’915.88 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 21.09.2026 auf 74.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19.16 Prozent.
Hancock wurde am Markt mit 6.01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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