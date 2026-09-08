Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Hancock-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hancock-Aktie an diesem Tag 44.16 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.264 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171.74 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 04.09.2026 auf 75.84 USD belief. Damit wäre die Investition um 71.74 Prozent gestiegen.
Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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