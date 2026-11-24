Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40.83 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 244.918 Hancock-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 14’687.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59.97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.88 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Hancock belief sich zuletzt auf 4.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch