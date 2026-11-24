|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hancock-Investmentbeispiel
|
24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40.83 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 244.918 Hancock-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 14’687.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59.97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.88 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Hancock belief sich zuletzt auf 4.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hancock Holding Co.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Hancock Holding Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.