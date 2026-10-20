NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hancock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56.57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.768 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 28.16 Prozent gleich.

Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch