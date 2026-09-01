Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Hancock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Hancock-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 42.46 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Hancock-Aktie investiert hat, hat nun 235.516 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 74.49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’543.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.44 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 6.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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