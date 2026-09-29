NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Der Schlusskurs der Hancock-Anteile betrug an diesem Tag 36.99 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 2.703 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 196.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.83 USD belief. Das entspricht einem Plus von 96.89 Prozent.

Insgesamt war Hancock zuletzt 5.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch