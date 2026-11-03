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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Grupo Financiero Galicia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag 12.44 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 803.859 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25’305.47 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 02.11.2026 auf 31.48 USD belief. Damit wäre die Investition um 153.05 Prozent gestiegen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Analysen zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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