NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag 12.44 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 803.859 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25’305.47 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 02.11.2026 auf 31.48 USD belief. Damit wäre die Investition um 153.05 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch