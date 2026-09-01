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Grupo Financiero Galicia Aktie 1106420 / US3999091008

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Profitabler Grupo Financiero Galicia-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Grupo Financiero Galicia
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Vor 1 Jahr wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39.28 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254.582 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’137.98 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 31.08.2026 auf 43.75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 11.38 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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