Grupo Financiero Galicia Aktie 1106420 / US3999091008
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39.28 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254.582 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’137.98 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 31.08.2026 auf 43.75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 11.38 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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