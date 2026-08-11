NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.77 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 596.303 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 46.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’680.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 176.80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch