NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49.30 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investierten, hätten nun 20.284 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 50.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’024.54 USD wert. Damit wäre die Investition 2.45 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch