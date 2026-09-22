NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30.36 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 329.381 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 41.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’754.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.55 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch