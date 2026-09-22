NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr verdient

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 62.87 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 15.906 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 78.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’249.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Great Southern Bancorp einen Börsenwert von 859.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch