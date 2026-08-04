Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Great Southern Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 55.36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.806 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.97 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 875.97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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