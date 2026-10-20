NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173.943 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 77.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’482.34 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 13’482.34 USD, was einer positiven Performance von 34.82 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 850.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch