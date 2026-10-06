Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Great Southern Bancorp-Anlage?
|
06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.00 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.786 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Aktien wären am 05.10.2026 141.91 USD wert, da der Schlussstand 79.47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.91 Prozent vermehrt.
Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 867.33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!