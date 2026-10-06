NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.00 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.786 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Aktien wären am 05.10.2026 141.91 USD wert, da der Schlussstand 79.47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.91 Prozent vermehrt.

Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 867.33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch