Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52.54 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Great Southern Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.033 Great Southern Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’483.63 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 23.11.2026 auf 77.95 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48.36 Prozent gesteigert.

Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 829.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch