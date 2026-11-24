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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52.54 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Great Southern Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.033 Great Southern Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’483.63 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 23.11.2026 auf 77.95 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48.36 Prozent gesteigert.
Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 829.71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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