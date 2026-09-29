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Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076

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Frühe Anlage 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Great Southern Bancorp
77.67 USD -0.47%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Great Southern Bancorp-Papier an diesem Tag bei 47.92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 208.681 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’275.04 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 28.09.2026 auf 77.99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.75 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 858.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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