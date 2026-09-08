NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52.66 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 189.897 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’237.37 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 04.09.2026 auf 80.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52.37 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Great Southern Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 874.34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch