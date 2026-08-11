Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Great Southern Bancorp-Investition?
|
11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment gewesen.
Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 54.01 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 18.515 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 80.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’485.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48.55 Prozent vermehrt.
Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 879.34 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Great Southern Bancorp Inc.
Analysen zu Great Southern Bancorp Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.