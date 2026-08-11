NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 54.01 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 18.515 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 80.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’485.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48.55 Prozent vermehrt.

Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 879.34 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch