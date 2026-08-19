NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Gladstone Commercial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Gladstone Commercial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.687 Gladstone Commercial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 12.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 984.66 USD wert. Mit einer Performance von -1.53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Gladstone Commercial betrug jüngst 635.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch