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|Profitables Gladstone Commercial-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.80 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 438.596 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 9.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’245.61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57.54 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 474.52 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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