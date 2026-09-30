NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53.677 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 12.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 677.40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32.26 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial bezifferte sich zuletzt auf 608.15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch