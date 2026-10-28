NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren angefallen

Am 28.10.2021 wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 54.91 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 18.212 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 49.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893.46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10.65 Prozent vermindert.

Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch