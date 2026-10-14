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Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Glacier Bancorp
42.71 USD -0.59%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 49.06 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203.832 Glacier Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’758.66 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 13.10.2026 auf 42.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.41 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 5.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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