Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Glacier Bancorp-Einstieg?
|
16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Glacier Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 47.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20.995 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 45.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.00 Prozent.
Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!