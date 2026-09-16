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Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058

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Lukrativer Glacier Bancorp-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Glacier Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Glacier Bancorp
45.17 USD -0.20%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 47.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20.995 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 45.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.00 Prozent.

Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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